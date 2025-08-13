Udine, in arrivo ‘l’orda’ dei tifosi inglesi e francesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono stati aperti alle 10 di questa mattina i due fan meeting point allestititi per i tifosi del Paris Saint Germain e del Tottenham, rispettivamente al parco Moretti e in piazza Primo Maggio. I supporter sono arrivati alla spicciolata approfittando di alcune ore di svago per visitare il centro storico della città, fare alcuni acquisti e degustare alcuni prodotti locali.

Lunga la coda di curiosi e appassionati che si è creata in piazza Libertà per poter scattarsi un selfie con le tre coppe Uefa esposte di fronte alla Loggia del Lionello. La maggior parte dei turisti arrivano dalle due capitali, ma non mancano anche le eccezioni. E’ il caso ad esempio di un’intera famiglia arrivata dal Guatemala per di fare il Tottenham.

Nel primo pomeriggio è prevista la vera grande ondata di tifosi nelle due zone di raccolta. Impressionante il dispositivo di sicurezza organizzato tra lo stadio e il centro storico, agenti della Questura, della Polizia locale, carabinieri e centinaia e centinaia di addetti alla sicurezza e vigilantes dislocati fra gli stand e le vie principali, protette da numerosi dissuasori.