Udine in lutto per la scomparsa dello storico Flavio Fabbroni

Lutto a Udine e in Friuli per la scomparsa di Flavio Fabbroni, storico e instancabile testimone della Resistenza friulana. Autore di importanti studi sulla lotta partigiana e la deportazione politica, è stato insegnante di lettere alle superiori.

L’amministrazione comunale esprime cordoglio per la morte di Fabbroni e lo ricorda come punto di riferimento per la memoria, la libertà e la democrazia, stringendosi alla famiglia in questo momento di dolore.

Fabbroni è stato anche dirigente dell’Anpi di Udine. Addolorati per questa grave perdita – dice l’associazione partigiani – che lascerà un vuoto nella nostra associazione ma soprattutto nei nostri cuori ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia: a sua figlia Francesca, a suo nipote Gabriele e a suo genero Giuseppe.

La cerimonia funebre si terrà a Udine martedì 12 agosto alle 16.00 alla Casa Funeraria Mansutti in via del Calvario.

(Foto Anpi Udine)