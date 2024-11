Udine, iracheno ferma lo scippatore e restituisce la borsetta alla vittima

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ferma lo scippatore in viale Europa Unita a Udine e restituisce la borsetta alla vittima. Autore dell’eroico gesto un cittadino iracheno di 36 anni residente nel Lazio, che ha consentito ai carabinieri di arrestare il ladro, un italiano, di 38 anni di origini toscane residente a Cividale.

E’ accaduto sabato sera attorno alle 19, in Borgo Stazione. Lo scippatore, con precedenti specifici, ha afferrato la borsa di una donna che stava passeggiando in via Battistig e si è messo a correre. La vittima ha urlato e due stranieri, tra i quali il 36enne hanno inseguito il ladro, che si è rifugiato sotto un’automobile il viale Europa Unita. Il cittadino iracheno ha quindi bloccato il 38enne e ha recuperato la borsa, del valore di mille euro, che conteneva documenti e soldi.

Lo scippatore è stato preso in consegna dai carabinieri che, chiamati da una ragazza, sono arrivati dopo pochi minuti. Domani si terrà l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip di Udine Mariarosa Persico.