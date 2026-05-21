Udine, al via le iscrizioni ai servizi scolastici e alla mensa 2026/27

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Apriranno oggi giovedì 21 maggio le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per l’anno scolastico 2026/27. Le famiglie potranno presentare domanda fino al 13 luglio attraverso il portale E-Civis del Comune di Udine, accedendo con SPID o CIE.

Le iscrizioni riguardano i servizi di preaccoglienza, postaccoglienza, doposcuola e ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine.

Il Comune di Udine conferma e amplia anche per il prossimo anno scolastico i servizi dedicati alle famiglie, con l’obiettivo di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e garantire un’offerta educativa sempre più accessibile e inclusiva.

Per quanto riguarda i servizi pre e post scolastici, al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni sarà possibile usufruire di 30 o 45 minuti di preaccoglienza nelle scuole primarie e nella scuola dell’infanzia Baldasseria Media. Saranno inoltre attivati il doposcuola breve, che offre assistenza educativa ai minori durante il pasto e la ricreazione, e il doposcuola completo, comprensivo anche dello svolgimento dei compiti. Nelle scuole primarie 4 Novembre, Negri e Fruch sarà inoltre disponibile il servizio di “doposcuola Super”, con orario prolungato fino alle 17.00 o alle 17.30.

Nelle scuole dell’infanzia sarà possibile richiedere anche il servizio di postaccoglienza, già sperimentato presso le scuole Marco Volpe, Taverna, I Maggio e D’Artegna. Presso la scuola dell’infanzia Laipacco il servizio sarà organizzato con modalità differenti, in collaborazione con il privato sociale.

Contestualmente si aprono anche le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica. Il servizio continuerà a garantire pasti equilibrati, attenzione alla sostenibilità e inclusione alimentare nelle scuole di competenza comunale.

L’iscrizione alla mensa dovrà essere presentata esclusivamente dagli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico, dagli studenti inseriti per la prima volta in classi successive alla prima e dagli iscritti ai doposcuola organizzati direttamente dalle scuole Tiepolo, Bellavitis ed Ellero. Non dovranno invece presentare una nuova domanda gli alunni già iscritti alla mensa nell’anno scolastico 2025/26 che proseguiranno nello stesso ciclo scolastico, né le famiglie che presenteranno domanda per il doposcuola comunale, poiché l’iscrizione alla mensa è già compresa nella procedura.

Tra gli aspetti di maggiore interesse previsti per il prossimo anno figurano la domanda unica per nuclei familiari con più figli, l’aggiornamento automatico dell’ISEE per le agevolazioni tariffarie, la possibilità di aderire all’abbonamento annuale e la conferma del sistema automatico di prenotazione pasti tramite App o portale E-Civis. Le assenze dovranno essere comunicate entro le ore 9 per evitare l’addebito del pasto e contribuire alla riduzione degli sprechi alimentari.

“Con l’apertura delle iscrizioni ai servizi scolastici e alla mensa continuiamo a investire concretamente nel sostegno alle famiglie e nella qualità dell’esperienza educativa dei bambini e delle bambine della nostra città”, dichiara l’assessore all’Istruzione Federico Pirone. “Abbiamo lavorato per ampliare l’offerta dei servizi, rendendola sempre più flessibile e attenta ai bisogni quotidiani dei genitori, senza perdere di vista la qualità educativa, l’inclusione e la sostenibilità. Vogliamo che ogni famiglia possa trovare nel Comune un alleato concreto nella gestione dei tempi di vita e di lavoro”.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 13 luglio 2026 collegandosi al portale https://udine.ecivis.it/ECivisWEB/.

Per i residenti sono previste agevolazioni tariffarie fino a 30 mila euro di ISEE, oltre allo sconto fratelli. Il Comune mette inoltre a disposizione un facilitatore culturale e i servizi del Punto Digitale Facile per supportare i cittadini nella compilazione online delle domande. Tutti gli avvisi pubblici e le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Comune di Udine e sulla piattaforma E-Civis.