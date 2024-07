A Udine sono in arrivo le isole ecologiche con i cassonetti intelligenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è chi ha problemi di spazio ed è costretto ad accatastare i bidoncini della raccolta differenziata alla meglio, in un angolo della casa. Ma c’è anche chi ha difficoltà a smaltire il vetro solamente ogni 15 giorni. Una cosa è certa il sistema ‘Casa per casa’ introdotto dalla Net nel 2020 a Udine ha aumentato il numero dei rifiuti separati, raccolti per tipologia, ma non è ancora riuscita a raggiungere le percentuali sperate.

Nel 2022, ad esempio, la raccolta differenziata con il porta a porta misto si è attestata ad un buon 70,5%, con una produzione di secco residuo di 138 Kg per ogni udinese. Numeri piccoli in confronto all’86,3% dei rifiuti che vengono differenziati a Pordenone, tra l’altro con soli 64 chili di residuo generati pro-capite. Urgono quindi provvedimenti nel capoluogo friulano, in particolare per venire incontro ai grandi condomini, privi degli spazi utili per la creazione di isole ecologiche ad hoc. Ecco quindi che la Giunta De Toni è pronta ad intervenire e ad avviare una sperimentazione temporanea con l’installazione dei primi cassonetti smart, che consentono il riconoscimento dell’utenza associata alla Tari.

L’annuncio è stato fatto su Facebook dall’assessore all’Ambiente Eleonora Meloni, rispondendo ad un utente che chiedeva l’inserimento in città dei bidoni intelligenti visti in Trentino. “Confermo la sperimentazione di questa tecnologia in alcune aree della città – ha scritto l’assessore -. L’obiettivo è vedere come la cittadinanza risponde a un possibile ritorno dei cassonetti con smart card e App. Cassonetti che in prospettiva permetteranno di arrivare anche ad una tariffazione puntuale e premiante”, per i cittadini più virtuosi.

“Questa proposta si accosta ad altre azioni che stiamo mettendo in campo, come l’aumento delle multe per abbandoni dei rifiuti, l’utilizzo di videofototrappole intelligenti per prendere i furbetti dei rifiuti e in prospettiva anche l’istituzione di ispettori ambientali di quartiere”.

“Come detto quando eravamo all’opposizione e in campagna elettorale – conclude Meloni, l’obiettivo è rimodulare il sistema di raccolta verso una modalità mista e più armoniosa per la cittadinanza e chiaramente sostenibile verso l’ambiente”.