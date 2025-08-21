Udine, la Chiesa diocesana aderisce al digiuno e preghiera per la pace

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il nostro mondo è ferito da guerre e violenze, dalla Terra Santa all’Ucraina, fino a tante altre regioni del pianeta: chiediamo al Signore che conceda pace e giustizia e asciughi le lacrime di chi soffre”. Con queste parole Papa Leone XIV, nell’udienza generale del 20 agosto, ha lanciato l’appello a vivere il 22 agosto in digiuno e preghiera, in occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria Regina. Un invito fatto proprio dalla Chiesa italiana, come ricordato dal cardinale Matteo Zuppi, e rilanciato dall’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, che ha chiamato i fedeli friulani a unirsi in comunione di preghiera. “Solo il perdono e l’amore di Cristo possono abbattere i muri di odio e violenza – ha detto l’arcivescovo Lamba – e in questo anno giubilare siamo chiamati a testimoniare la speranza e il dono della pace con gesti concreti di riconciliazione”.