In 18 mesi l’ex caserma Piave diventerà un parco pubblico. Il Comune di Udine ha consegnato oggi i lavori, finanziati con quasi 6,2 milioni di euro di fondi regionali. L’area militare, dismessa negli anni Ottanta, è rimasta abbandonata per oltre quarant’anni ed è stata a lungo teatro di episodi di degrado e spaccio.

Nei primi sei mesi di cantiere saranno rimossi i materiali contenenti amianto e messi in sicurezza i terreni contaminati per proteggere la falda. Seguirà la demolizione dei fabbricati che ospitavano truppe, ufficiali e mezzi. La copertura di un tratto del canale permetterà di creare un’unica area verde accessibile da San Paolo e da Gervasutta.

Il parco conserverà i grandi alberi già presenti e avrà nuovi prati e campi per basket, baskin e tennis. Il progetto prevede anche nuove piantumazioni e aree costruite ad hoc per favorire la presenza di api, farfalle e altri insetti impollinatori.

Con l’ospedale Gervasutta sarà realizzato un percorso per l’attività motoria controllata e la riabilitazione cardiologica. Le nuove ciclabili collegheranno il parco a via Marsala, via Lumignacco e alla pista di via Calatafimi. Il progetto prevede 93 posti auto e un parco illuminato a LED e videosorvegliato. Accanto all’area verde sorgerà il nuovo gattile comunale, con ambulatori veterinari e uno spazio per le adozioni.