Udine, il Marinelli si rifà il look. Lavori per 5,7 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Taglio del nastro al Liceo Scientifico Marinelli di Udine a conclusione dei lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficentamento energetico da 5,7 milioni.

L’intervento ha riguardato in particolare l’ala dell’istituto che si affaccia su via Leonardo Da Vinci, quella risultata più vulnerabile. Il cantiere, avviato nell’ottobre del 2022, si è concluso a ridosso dell’inizio di quest’anno scolastico. Per evitare interferenze con l’attività didattica durante i lavori, gli studenti sono stati trasferiti nella scuola polmone di via Aspromonte.

All’inaugurazione sono intervenuti, oltre a studenti e docenti, l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il direttore generale di Edr Udine, Ida Valent, la dirigente scolastica Elisabetta Falasca, che si è insediata lo scorso primo settembre.