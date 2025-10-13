Udine, maxi-corteo pro-Palestina: in 10mila per chiedere Israele fuori dalla FIF

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comitato per la Palestina di Udine conferma che saranno 10.000 i partecipanti al corteo di martedì. Sono attesi da tutta Italia, con oltre una ventina di pullman in arrivo da città come Torino, Bologna e Venezia. Altri arriveranno in treno. Le adesioni ufficiali da parte di associazioni hanno raggiunto quota 358.

Il raduno è fissato per le 16:30 in Piazza della Repubblica. Il Comitato ha definito un protocollo preciso per l’assembramento iniziale e la sfilata, per garantire ordine e sicurezza, e ha invitato i partecipanti ad evitare di stazionare in via Roma.

In Piazza della Repubblica si raccoglieranno i membri della Comunità palestinese, i Comitati pro Pal, i liberi aderenti e le famiglie (queste ultime posizionate in prima fila per evitare la calca e tutelare piccoli e anziani). In via Ciconi si troverà il punto di raduno dei gruppi studenteschi. In viale Leopardi si aggregheranno le associazioni.

La manifestazione vedrà i partecipanti sfilare lungo un percorso di circa 2,1 km che attraverserà il centro cittadino percorrendo: Via Roma, Viale Europa Unita, Piazzale D’Annunzio, Via Aquileia, Via Vittorio Veneto, Piazza Duomo, Via Cavour, e Via Manin, per concludersi in Piazza Primo Maggio. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per la bonifica e messa in sicurezza dell’intero tragitto. La circolazione nel centro della città sarà interrotta dalle 16 alle 21.30. In tutte le strade e le piazze interessate dal percorso sono stati posizionati questa mattina i divieti di sosta con l’eventuale rimozione coatta per i trasgressori.

I manifestanti sfileranno con numerosi cartelloni e manifesti, molti dei quali realizzati durante le quattro assemblee pubbliche organizzate dal Comitato nei quartieri di Udine. Saranno presenti anche tre cori che accompagneranno la sfilata con canti e musica.

Con lo slogan “Fuori Israele dalla FIFA”, gli organizzatori contestano la presenza della rappresentanza sportiva di uno Stato che, a loro dire, si sta macchiando di crimini di guerra e genocidio, utilizzando lo sport per “ripulire la propria immagine”.

Nel frattempo la petizione online no Italia-Israele ha superato le 30 mila firme. Contro la partita tra oggi e domani è stata organizzata una ventina di manifestazioni, con anche un presidio davanti alla sede FIGC a Roma.

Tra i diecimila spettatori attesi allo Stadio Friuli sarà presente una cinquantina di tifosi israeliani.