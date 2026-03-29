Udine: maxi sanzioni in un locale di viale Palmanova

E’ stato sanzionato e denunciato nelle scorse ore il titolare di un locale da aperitivo di viale Palmanova, a Udine, finito nel mirino dei carabinieri durante i controlli attivati del fine settimana. Nell’esercizio, i militari hanno accertato violazioni nella somministrazione di bevande alcoliche e problemi nella conservazione degli alimenti, sequestrando 10 chili di prodotti. Contestate anche infrazioni sulle accise, con il sequestro di tabacchi sfusi e narghilè, oltre a carenze in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Per il titolare sono scattate sanzioni per oltre 15mila euro e il deferimento all’autorità giudiziaria.

Ma controlli sono stati condotti anche nella Bassa, dove è stato sanzionato per oltre 7mila euro un ristorante di Cervignano del Friuli a causa della mancata formazione sulla sicurezza di due dipendenti.

Sul fronte della viabilità, infine, quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza: per tutti ritiro della patente e, in un caso, il sequestro del veicolo.