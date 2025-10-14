A Udine scatta oggi anche la Merenda per la Pace

«Vorrei essere Mago Merlino e ricostruire le vostre case, le vostre strade e le vostre scuole». «Spero che cadano arcobaleni dal cielo, germoglino fiori di tutti i colori e finiscano i missili». Sono alcune delle frasi scritte dai bambini di Udine che oggi parteciperanno alla “Merenda per la Pace” che si terrà questo pomeriggio a margine del grande corteo pro Palestina. Messaggi come questi — firmati da piccoli cittadini come Arturo (8 anni) e Alice (8 anni), ma anche Agnese (7), Vittorio (9), Andrea (6) e Petra (4) — lanciano un grido di speranza e solidarietà ai loro coetanei in Palestina.

La “Merenda” è un appuntamento dedicato proprio alle famiglie e si svolgerà in piazzetta del Pozzo, in via Aquileia, a partire dalle ore 16:30 di oggi. L’invito è rivolto specialmente ai genitori con bambini piccoli, che lì potranno attendere il passaggio del corteo per poi, volendo, unirsi.

Il programma dell’attesa è fitto e totalmente incentrato sulla collaborazione e la creatività. Saranno allestite attività come canti, balli, un “truccabimbi” a tema pace e il gonfiaggio di palloncini. Il momento centrale vedrà i piccoli partecipanti colorare un grande lenzuolo con la scritta “Famiglie per la pace” e, soprattutto, leggere ad alta voce i pensieri di solidarietà raccolti e trascritti su cartoncini. Ogni famiglia è invitata a portare qualcosa da bere o da mangiare per una merenda collettiva, sana ed etica .Gli organizzatori invitano inoltre a preparate i bambini al fatto che ci sarà tanta polizia. “Questa cosa non deve spaventare, va spiegato ai piccoli che le forze dell’ordine saranno in città perché a Udine arriverà tanta gente e loro devono garantire la sicurezza”, spiegano nel messaggio inoltrato attraverso i social, ricordando di non portate coltelli, lattine, bottiglie di vetro o altri oggetti “pericolosi”.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della grande manifestazione promossa dal Comitato per la Palestina di Udine, che attende circa 10.000 partecipanti da tutta Italia, con pullman in arrivo da Torino, Bologna e Venezia e 358 adesioni ufficiali di associazioni. Il raduno principale è fissato alle 16:30 in Piazza della Repubblica. Il corteo, che sfilerà per 2,1 km attraversando il centro (Via Roma, Via Aquileia, Piazza Duomo e conclusione in Piazza Primo Maggio), vedrà le famiglie e i bambini posizionati in prima fila per ragioni di sicurezza.

Le motivazioni della Merenda della pace e del corteo si concentrano sulla solidarietà alla popolazione palestinese e sulla richiesta di una Palestina libera. Il Comitato pro Palestina di Udine promuove anche una forte contestazione allo Stato di Israele utilizzando lo slogan “Fuori Israele dalla FIFA”, per denunciare pubblicamente l’uso dello sport come strumento per “ripulire la propria immagine” di fronte a gravi accuse di crimini di guerra e genocidio.