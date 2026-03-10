Udine: al Moretti sorgerà un nuovo park multipiano da 237 posti auto

Udine si prepara a rafforzare uno dei suoi principali poli della sosta. La Giunta comunale ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per l’ampliamento del parcheggio Moretti, dando il via libera a un intervento che punta ad aumentare in modo significativo la disponibilità di posti auto in un’area strategica per l’accesso al centro cittadino.

Il progetto consentirà di portare la capienza complessiva del parcheggio a 694 stalli, con 237 posti auto in più rispetto alla dotazione attuale. Il nuovo parcheggio multipiano da 352 posti infatti sorgerà sull’area sopraelevata già adibita alla sosta che attualmente contiene 115 posti.

“L’esigenza di ampliare le possibilità di accesso al centro con stalli collocati lungo il ring cittadino è uno degli obiettivi che questa amministrazione si è data, ma non è l’unico”, dichiara il sindaco Alberto Felice De Toni. “Con l’ampliamento del parcheggio Moretti rispondiamo a una necessità concreta, che sarà però accompagnata da altre iniziative volte a incentivare la mobilità sostenibile, l’utilizzo del trasporto pubblico e la possibilità di contare su una mobilità plurale, capace di rispondere alle diverse esigenze del pubblico che ogni giorno frequenta la città.

Il tema della sosta e della mobilità sarà al centro di un percorso che abbiamo già intrapreso internamente e che nei prossimi mesi vedrà il coinvolgimento dei portatori di interesse, tra cui residenti, categorie economiche e pendolari, per arrivare a una riformulazione complessiva del sistema”.

L’idea alla base del progetto è quella di far crescere il parcheggio senza estenderlo su nuove superfici, ma realizzando una nuova struttura su parte del parcheggio esistente. Il nuovo corpo si svilupperà su tre piani fuori terra e consentirà di riorganizzare e potenziare la sosta in uno dei nodi più frequentati della città.

L’intervento aggiungerà 237 posti auto, contribuendo a rafforzare il ruolo del Moretti come punto di accesso al centro urbano e migliorando allo stesso tempo l’ordine complessivo dei percorsi interni, sia per i veicoli sia per i pedoni.

Il progetto prevede infatti collegamenti verticali, percorsi dedicati e una riorganizzazione dei flussi di accesso e uscita, con l’obiettivo di rendere più semplice e funzionale l’utilizzo dell’area.

I prossimi passaggi dell’iter prevedono ora la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e, successivamente, del progetto esecutivo, ultimi snodi della fase progettuale prima dell’avvio dell’intervento.

Al termine della progettazione la realizzazione dell’intervento sarà messa a gara; la durata stimata dei lavori è di circa 12 mesi.