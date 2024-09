Udine, nei quartieri sette interventi importanti per la messa in sicurezza dei marciapiedi

Continua l’opera di rifacimento dei percorsi pedonali nei quartieri di Udine. Nel corso dell’ultima seduta di giunta sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica di alcuni importanti interventi in 7 vie di Udine. Le strade interessate dai lavori saranno, nei prossimi mesi, via Zardini, via Bariglaria/Emilia nella zona est della città, via Marsala e via Medici, via Zugliano a sud e sud-ovest, via Planis sia dal lato nord che da quello sud, e via Aonez a nord. I lavori prevedono la ricalibratura delle strade, con la realizzazione di nuovi percorsi pedonali a bordo della carreggiata, o la sistemazione di quelli esistenti logorati. Questi interventi si vanno a sommare allo sforzo dell’Amministrazione sul tema della viabilità e della vivibilità in città, propositi per cui sono in ad oggi in atto due piani: il primo per l’abbattimento delle barriere architettoniche su larga scala che interessa tanto il centro cittadino quanto i quartieri, il secondo specificatamente sui marciapiedi e i percorsi pedonali e ciclabili.