Udine: nessun concerto dopo il corteo pro Pal del 14 ottobre

“La proposta di organizzare un concerto alla fine del corteo del 14 ottobre, per il quale già molti famosi artisti si erano proposti per partecipare gratuitamente all’evento, è stato rinviato a altra data”. Lo riferisce il Comitato Stadio Vuoto, sottolineando come il loro appello a disertare la partita di Italia- Israele sia già stato sottoscritto da circa 500 persone.

“Dopo gli ultimi accadimenti e data la necessità di dare tutto lo spazio e le energie possibili al corteo che si annuncia tanto imponente, abbiamo ritenuto opportuno di rinviare il concerto”, spiegano i referenti del comitato.