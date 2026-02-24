  • Aiello del Friuli
Cronaca

Udine: nessuna stretta contro le false residenze

Respinta la richiesta del centrodestra che chiedeva più controlli a sorpresa per ostacolare gli irregolari che occupano gli immobili privati, soprattutto al termine dei contratti di locazione scaduti
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comune di Udine non intensificherà i controlli contro le false residenze, come invece chiedeva il centrodestra. Il tema è stato affrontato nella seduta di ieri sera a Palazzo d’Aronco, dopo la richiesta di un consiglio straordinario ad hoc chiesto dalla minoranza già lo scorso dicembre. L’obiettivo dell’opposizione è – era a questo punto – una stretta contro gli abusivi, in particolare dopo il caso di una udinese che si era vista il suo appartamento occupato da diversi stranieri al termine del contratto di affitto. Ogni anno si contano circa 6-7 segnalazioni alla Procura sulle false residenze, sottolinea Giovanni Govetto. “Il Comune, sottolinea il consigliere Fratelli d’Italia Udine, ha competenza esclusiva sulle verifiche delle residenze negli immobili e ha ancora più poteri dopo la sentenza della Cassazione del 2023 che ha aumentato i suoi poteri di intervento ribadendo la possibilità di effettuare controlli a sorpresa per monitorare eventuali irregolarità”.

La richiesta della stratta è stata respinta dalla maggioranza che ha ribadito attraverso l’assessore ai Servizi demografici Arianna Facchini che i controlli a sorpresa avvengono e avverranno come da prassi, ovvero entro i canonici 30 giorni dalla richiesta.

