Udine, “Nonno Ascoltami”: la prevenzione arriva in piazza il 28 settembre

Partirà da Udine, domenica 28 settembre, la nuova edizione di “Nonno Ascoltami ”, la campagna nazionale che porta la prevenzione dell’udito direttamente tra la gente. L’iniziativa, sostenuta dall’OMS e dal Ministero della Salute, accenderà i riflettori sull’importanza della salute uditiva: secondo i dati, oltre un miliardo di giovani nel mondo rischia una disabilità permanente a causa dell’esposizione a rumori troppo intensi. In piazza Matteotti i cittadini saranno accolti dalle équipe mediche dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con la collaborazione della Croce Rossa di Udine e del partner tecnico Maico Sordità.