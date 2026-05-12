Udine: nuova aggiudicazione per la sede della Protezione Civile

A una settimana dalla presentazione ufficiale dei lavori e dal sopralluogo nell’area sud della città, il Comune di Udine ha annullato in autotutela la precedente aggiudicazione per la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile dedicata a Giuseppe Zamberletti.Il provvedimento è arrivato dopo verifiche tecniche sui punteggi attribuiti durante la gara d’appalto. La Commissione si è riunita nuovamente nella giornata di oggi formulando una nuova proposta di aggiudicazione, ora sottoposta alle verifiche amministrative di rito.Da Palazzo D’Aronco precisano che non ci saranno ritardi nell’iter dell’opera che sorgerà tra via del Partidor, piazzale del Commercio e via Marsala, su un’area di oltre 12 mila metri quadrati.