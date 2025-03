Udine, nuova viabilità tra le vie Cussignacco e Ciro di Pers

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Viabilità a Udine, il centro più vicino alla stazione dei treni. In futuro, da via Cussignacco si potranno raggiungere via Marsala e viale Europa Unita senza dover percorrere via Tullio. Lo prevede l’intervento di Palazzo D’Aronco, i cui lavori partiranno nelle prossime settimane. Inoltre, dice l’assessore comunale alla viabilità Ivano Marchiol, aumenterà la disponibilità di parcheggi nelle immediate vicinanze del centro storico.

Secondo il progetto, da via Cussignacco si accederà direttamente alla rotatoria di piazzale Unità d’Italia grazie all’eliminazione del marciapiede trasversale ora presente, raggiungendo subito via de Rubeis e quindi viale Europa Unita. Ciò renderà più scorrevole il traffico, aumentando il grado di sicurezza stradale per pedoni, automobilisti e ciclisti. In questo modo, sarà possibile ricavare una ventina di nuovi posti auto in via Ciro di Pers, grazie anche all’inversione del senso di marcia. Al termine dei lavori preliminari e dell’installazione della segnaletica provvisoria, seguirà una fase transitoria di qualche mese, che consentirà all’amministrazione di valutare le soluzioni adottate in vista delle opere definitive.