Udine, nuovi disordini alla Casa dell’Immacolata

Nuovo intervento ieri sera della polizia alla Casa dell’Immacolata a Udine. Gli agenti sono intervenuti verso le 21 per un’accesa discussione tra i minori stranieri non accompagnati ospitati dalla struttura di via Chisimaio.

Tutto nasce da un episodio accaduto nel tardo pomeriggio in stazione. Come spiegato dal presidente della Casa dell’Immacolata, Vittorino Boem, un ragazzo egiziano ospitato a San Domenico, con difficoltà caratteriali e psicologiche, è stato coinvolto in una rissa con suoi connazionali minorenni ospitati in un’altra struttura cittadina, rimanendo ferito. Dopo il ritorno in via Chisimaio dal Pronto soccorso, il ragazzo ha accusato alcuni suoi compagni del furto dei suoi vestiti. Ne è nata l’accesa discussione durata circa 2 ore, che gli operatori sono riusciti a placare alla presenza della polizia.

“Ospitiamo un gruppo ristretto di ragazzi con importanti problemi caratteriali e psicologici – commenta Boem – che sta interpretando gli interventi delle forze dell’ordine come una sfida e ha minacciato di mettere sottosopra Casa dell’Immacolata se continuiamo a chiamare le forze di polizia. Ribadiamo – conclude – la necessità di realizzare una struttura adatta a questo tipo di problematiche”. GUARDA IL VIDEO