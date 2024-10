Udine cerca nuovi “nonni vigile” per garantire la sicurezza davanti alle scuole medie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalle lacrime del coordinatore dei Nonni Vigile, Luigi San Marco, proprio a margine delle premiazioni avvenute in castello è arrivato un appello per rinfoltire la squadra degli addetti alla sicurezza attivi davanti alle scuole di Udine. In città al momento si contano solo 6 volontari. Dieci anni fa, invece, erano 11 quelli in servizio.

Svolgono un ruolo essenziale davanti alle scuole, che sgrava di molto anche il corpo di Polizia locale. Non solo gestiscono gli attraversamenti pedonali davanti alle scuole primarie, ma sono oramai essenziali anche per mettere in sicurezza anche le secondarie di primo grado. Un ruolo prezioso il loro, tanto che diversi dirigenti scolastici hanno già avanzato all’amministrazione comunale la richiesta di poter utilizzare ulteriori Nonni vigile davanti alle scuole medie, solo occasionalmente presiedute dagli uomini della Polizia locale.

L’incarico prevede due turni, la pre accoglienza e l’uscita da scuola. Gli interessati, maggiorenni e senza carichi pendenti, non devono far altro che rivolgersi al comando della Polizia locale di via Girardini, frequentando un breve corso abilitante. Nonostante le levatacce mattutine o i giorni di pioggia o di gran caldo, il loro ruolo dà tanto in termini umani e di sicurezza.