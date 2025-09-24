Udine, nuovi spazi per la cardiologia e l’Health Humanization Hub

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Taglio del nastro oggi al Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine. Presentati i nuovi spazi dedicati alla cardiologia e inaugurata la Sala Perraro, che diventa il fulcro del progetto Health Humanization Hub. L’iniziativa punta a rafforzare la rete ospedaliera e a promuovere un modello sanitario innovativo, capace di coniugare tecnologia, ricerca e umanizzazione delle cure. Un percorso che valorizza il capitale umano, distribuisce le responsabilità in modo più orizzontale e introduce nuovi processi di cura per garantire maggiore sostenibilità al sistema sanitari.