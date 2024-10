Udine: si posa il ‘nuovo’ porfido in via Battisti e via Palladio

Sono in corso lavori di ripavimentazione con nuovi blocchetti di porfido in due vie del centro storico di Udine. In via Cesare Battisti, sta per concludersi il lungo cantiere che ha interessato la strada che collega piazza Garibaldi a piazza XX Settembre. Nei mesi scorsi, Cafc ha sostituito il sistema idrico e fognario, installando nuove condotte sotto la via. Gli operai hanno già posato i sanpietrini su metà della strada e, condizioni meteo permettendo, i lavori dovrebbero concludersi entro il 25 ottobre.

Un secondo cantiere simile è attivo in via Palladio, vicino a Piazza San Cristoforo. Anche qui la strada sarà ripavimentata con la stessa tecnica, riutilizzando i cubetti di porfido precedentemente rimossi, come avvenuto in via Battisti. In questa zona, si tratta del primo intervento. I lavori di pavimentazione proseguiranno successivamente coinvolgendo anche la vicina via Petracco, dove prima sarà verificato lo stato degli allacciamenti e delle fognature sotterranei.