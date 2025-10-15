Udine, Odg e sindacati stigmatizzano gli attacchi ai giornalisti a fine corteo

GUARDA IL VIDEO Condanna nei confronti di chi ha ferito i colleghi, ai quali viene espressa piena solidarietà. E’ la posizione di Ordine dei Giornalisti e sindacati dopo le violenze di ieri sera in piazza I Maggio a Udine, durante le quali sono stati colpiti due cronisti e un videoreporter.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine sottolinea come non si possa “inneggiare alla pace e poi fare guerriglia urbana. Condanniamo la violenza in piazza e chi usa le manifestazioni come pretesto per atti di teppismo. Colpire i giornalisti è, inoltre, un attacco deliberato alla libertà di stampa”.

Sulla stessa linea d’onda l’Ordine regionale, che in una nota del presidente Furio Baldassi “stigmatizza ancora una volta l’ormai abituale intolleranza dei soliti facinorosi nei confronti della categoria. Speriamo – conclude – in giuste condanne per le persone arrestate”.

Scendono in campo anche i sindacati. Assostampa FVG “esprime vicinanza e augura una rapida guarigione ai colleghi, condannando ogni forma di violenza, che non può mai essere giustificata o tollerata”. Figec Cisal Fvg sottolinea come non sia più “solo il tempo della solidarietà, ma quello della richiesta di tutela e di inasprimento delle pene per chi usa violenza”. Usigrai evidenzia come “a Udine si sia trattato di un attacco deliberato a chi fa informazione” chiedendo interventi al Viminale. L’Osservatorio cronisti minacciati infine indica come siano “81 gli episodi di intimidazioni nei confronti di giornalisti censiti nel primo semestre del 2025: un aumento del 76% rispetto ai 46 episodi dello stesso periodo del 2024”.