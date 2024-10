Udine: offrirono la cocaina al carabiniere in borghese, condannati due afghani

Si avvicinarono a un carabiniere in borghese in Borgo Stazione a Udine e gli offrirono un grammo di cocaina. Quando furono dichiarati in arresto, uno di loro ebbe un mancamento e il militare gli praticò il massaggio cardiaco per tenerlo in vita. Oggi due cittadini afghani di 25 e 23 anni, Khalji Malangjan e Amir Shinwani, sono stati condannati dal giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine a un anno e 3 mesi e a 9 mesi di reclusione. Il curioso episodio è avvenuto in via Roma nel febbraio di due anni fa. I due, dopo aver avvicinato il carabiniere, si rifornirono in una macelleria del Borgo. Poi tornarono dal militare, che alla consegna dello stupefacente li afferrò per i vestiti. Il più anziano, dopo esseresi sentito male anche perché non mangiava da giorni, fu portato in ospedale. I due sono stati difesi dagli avvocati Davide Agosto e Martina Mellano.