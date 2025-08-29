Udine ovest, la biblioteca di quartiere si sposta e raddoppia

La biblioteca dell’ex seconda Circoscrizione di Udine, Rizzi-San Domenico-Cormor-Villaggio del Sole, si sposta di qualche decina di metri e raddoppia. Il presidio culturale lascerà l’attuale sede di via Martignacco per approdare al piano terra del complesso Pinqua, il macro progetto di riqualificazione di San Domenico. La nuova biblioteca di quartiere passerà dagli attuali 80 a 180 metri quadri.

A disposizione ci saranno spazi innovativi per lettura, studio e incontro, aree gioco per i più piccoli e ambienti polifunzionali per eventi, conferenze e presentazioni. Un passo necessario per una biblioteca viva, che nel 2024 ha messo a disposizione 13.570 volumi, con 10.800 prestiti complessivi, e che ha registrato oltre 6.500 presenze.

“Questa biblioteca è un investimento – dice l’assessore alla Cultura Federico Pirone – in cultura, inclusione e socialità nei luoghi dove la gente vive la propria quotidianità, offrendo a San Domenico non solo uno spazio di lettura, ma anche un luogo fisico di incontro e condivisione”.

“La rigenerazione urbana – commenta l’assessore alle Politiche abitative Andrea Zini – è anche rigenerazione sociale. Al posto della ciclofficina pensata nel progetto originale realizzeremo uno spazio di comunità in un contesto dove torneranno a vivere oltre 70 famiglie e più di 200 persone”.