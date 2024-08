Udine, partito il piano anti-degrado di Borgo Stazione

E’ partito stamattina il piano anti-degrado di Borgo Stazione deliberato dal Comune di Udine. Primo passo, il taglio delle siepi in entrambe le corsie di via Leopardi. Poi toccherà a quelle di via Dante. Un intervento necessario per ridare il decoro al quartiere e per garantire maggiore sicurezza. Da una parte, infatti, sono diventate ricettacolo di rifiuti, in particolare del vetro, che in più occasioni è stato utilizzato come arma impropria durante le risse tra balordi. Dall’altra, consentono agli spacciatori di nascondere la droga per eludere i controlli delle forze dell’ordine. “La rimozione delle siepi – dice l’assessore alla sicurezza di Palazzo D’Aronco, Rosi Toffano – contribuirà a migliorare la situazione nel quartiere, risolvendo, almeno in parte, problemi noti, contribuendo ad aumentare il senso di sicurezza. E’ il primo passo di un piano – conclude – che garantirà una cura importante degli spazi pubblici del quartiere e quindi una maggiore vivibilità”. Inoltre da settembre, anche tramite Net, partirà una pulizia straordinaria delle strade, l’intensificazione della raccolta rifiuti e del vetro anche nelle zone di parcheggio, la liberazione delle caditoie. GUARDA IL VIDEO