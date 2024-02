GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gli udinesi si dividono sulla pedonalizzazione di Piazza Garibaldi. Per alcuni, la città sarà più fruibile per altri un limite, in particolare, per la cancellazione dei parcheggi. Su tutte le ultime novità legate alla viabilità in città, se parlerà questa sera ad Elettroshock a partire dalle 21, con ospiti in studio l’assessore alla viabilità del comune Ivano Marchiol, il Presidente mandamentale di Confcommercio Giuseppe Pavan, il consigliere comunale Giovanni Govetto e il vicepresidente di Confartigianato Udine Fabrizio Peresson.