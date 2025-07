Udine: pedone investito in via Tricesimo

E’ stato ricoverato con prognosi riservata il 57enne friulano investito ieri sera a Udine, mentre attraversava via Tricesimo. L’investimento è avvenuto sotto la pioggia attorno alle 18.30, di fronte al Mercato Ortofrutticolo Campagna Amica di Coldiretti. Qui, una Volkswagen diretta verso nord e condotta da un 27enne italiano, ha investito il pedone in un tratto di carreggiata priva di strisce pedonali e caratterizzata dall’afflusso dei veicoli in arrivo anche da via Feletto. Sul posto è giunta in breve tempo un’equipe sanitaria che ha trasportato d’urgenza il ferito nel vicino ospedale Santa Maria della Misericordia. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale.