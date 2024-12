Udine perde il podio, l’opposizione vede una città in declino

La perdita del podio e il calo di 5 posizioni di Udine – e provincia – nella classifica sulla qualità della vita ha generato duri giudizi tra i banchi della minoranza a Palazzo d’Aronco.

“L’effetto del primo anno e mezzo di giunta De Toni si fa sentire”, commenta la capogruppo della Lista Fontanini, Giulia Manzan che individua negli episodi di violenza accaduti in città -come la rissa che ha portato alla morte di Shimpei Tominaga – la principale causa che hanno causato lo scivolamento di Udine dalla prima alla sesta posizione. Manzan invoca un cambio di passo, sicura che il prossimo anno la città uscirà anche dalla top ten della classifica del Sole 24 ore. Dello stesso parere anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Vidoni che parla di una città trascinata in un declino sempre più evidente. “A pesare sulla flessione – sottolinea il consigliere d’opposizione – è un insieme di fattori: dalla gestione della sicurezza, alle pedonalizzazioni selvagge, all’eliminazione di parcheggi – spiega -. Tutte scelte che scoraggiano chi vorrebbe raggiungere il centro storico e che finiranno per compromettere la vivibilità e l’attrattività di Udine”.