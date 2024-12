Udine piange Angelo Bullo, addio al pittore delle piazze

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il centro di Udine da ieri è un po’ più vuoto. E’ mancato all’affetto dei suoi cari e dei tanti udinesi che lo conoscevano e stimavano Angelo Bullo, il pittore degli scorci più belli e complicati del capoluogo friulano.

Aveva 81 anni e aveva iniziato a dipingere quando era appena 11enne, tra la sua Chioggia e Venezia. Si era trasferito a Udine circa 30 anni fa con la moglie friulana Renata, dopo 22 anni trascorsi ad insegnare in un’accademia in Germania. Qui, con il freddo o la pioggia, era molto probabile incrociarlo con cavalletto e tavolozza, mentre dava pazienti pennellate alla sua nuova -ennesima -tela.

Lui stesso era diventato una delle attrazioni del centro, tanto che in molti si fermavano per ammirarlo dipingere una delle piazze della città, rigorosamente con la mano in tasca.

Utilizzava prospettive tutte sue sfruttando una sua tecnica che definiva ‘volumetrica’, ovvero in grado di riprodurre ‘angolazioni in continuità’. Ogni suo lavoro richiedeva circa un mese di lavoro. Era paziente, ironico e amava scambiare due chiacchiere con i passanti.

“Era una brava persona, oltre che un bravo pittore”, ricorda il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi. “Angelo ha saputo raccontare l’evoluzione della nostra città attraverso i suoi dipinti. Ha consentito a tutti noi di guardare gli angoli più belli di Udine con occhi diversi, i suoi”.