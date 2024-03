A Udine Piazza Duomo si allarga, tolti 9 stalli blu

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine Piazza del Duomo si allarga in vista dei cambiamenti che la circolazione del centro storico subirà dal prossimo 2 aprile. Nove stalli blu per auto e cinque per motociclette sono stati eliminati ieri sera dal plateatico della cattedrale Santa Maria Annunziata.

Dopo il posizionamento degli avvisi – gialli e rossi – lungo le strade interessate dalle modifiche, nel capoluogo friulano proseguono con rapidità i lavori in vista del rinnovamento dell’area pedonale e della zona a traffico limitato in partenza proprio fra 2 settimane.

Soddisfatto dell’eliminazione dei parcheggi blu il parroco del Duomo, mons. Luciano Nobile, da 20anni arciprete della Cattedrale di Udine. Il sogno di Nobile è che dal prossimo settembre, dopo il ritorno dei mercati in piazza XX Settembre, si inizi a valorizzare una volta per tutte il plateatico della cattedrale, così come prospettato fin dai tempi della Giunta Candolini. Il parroco non si limita a chiedere a Palazzo d’Aronco arredo urbano, ma un vero e proprio progetto di riqualificazione.