GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Finalmente con la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi, gli alunni potranno utilizzarla per diverse attività sportive. A dirlo soddisfatta la dirigente scolastica dell’Istituto Manzoni, Rosaria Arfè per la nuova piazza della scuola, ora più sicura. A breve arriveranno i nuovi arredi per il gioco degli scacchi e altre iniziative culturali.