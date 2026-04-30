Udine più accogliente, nuova Stazione di posta con spazi triplicati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine si rafforza la risposta all’emarginazione: la nuova Stazione di posta, ormai in fase di completamento, aprirà entro fine maggio con spazi più che triplicati rispetto all’attuale sede di piazza Unità d’Italia. Il servizio, attivo dal 2023, è oggi un punto di riferimento quotidiano per circa 70 persone senza dimora.

L’edificio storico di via Cussignacco 45, liberato dai ponteggi dopo vent’anni, si trova all’interno del complesso dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco ed è stato riqualificato grazie a un investimento di oltre 1,28 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi PNRR. Qui troverà sede un centro diurno dedicato all’accoglienza, al ristoro e all’orientamento, con percorsi di accompagnamento verso il reinserimento sociale.

La struttura potrà ospitare fino a 30 persone contemporaneamente, tutti i giorni dalle 12 alle 19. Sono previsti spazi per l’accoglienza, aree comuni e sale per attività e servizi essenziali, con un’attenzione specifica anche alle donne e alla custodia degli effetti personali.

La gestione proseguirà in coprogettazione con il terzo settore, con Caritas capofila. Al mattino, quando il servizio è chiuso, gli spazi saranno utilizzati per attività aperte alla comunità, percorsi di formazione, orientamento e ricerca lavoro, rafforzando il legame con il quartiere.

All’interno opereranno stabilmente un custode, due educatori e un operatore, con il supporto di un’assistente sociale. La Stazione di posta si inserisce nel sistema di interventi dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale, accanto a realtà come il Fogolar e l’unità di strada Bassa Soglia.