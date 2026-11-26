Il sindaco di Udine De Toni ha illustrato i progetti della sua amministrazione sul fronte del digitale, mentre i suoi colleghi di Pordenone e Gorizia Basso e Ziberna hanno parlato rispettivamente di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027 e dell’esperienza di Go2025.

I primi cittadini dei tre Comuni capoluogo sono stati protagonisti alla 43esima Assemblea Anci svolta a Verona, portando ognuno le principali peculiarità delle rispettive realtà. Alberto Felice De Toni ha illustrato il lavoro del Comune per semplificare le pratiche, rendere accessibili i dati pubblici e prevenire i rischi ambientali, parlando di come i dati relativi alla città siano messi a disposizione in formato aperto alimentando mappe consultabili sul verde, sull’energia e sulla mobilità.

Alessandro Basso ha invece presentato ufficialmente Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, un appuntamento al quale è stato presente anche il collega di Gorizia Rodolfo Ziberna che ha sottolineato come questo prestigioso traguardo raccolga il testimone dell’esperienza di Go2025 rappresentando una straordinaria leva di crescita e promozione per tutta la regione.