Udine presa d’assalto durante le festività natalizie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine più vivace che mai durante il Natale e il Santo Stefano appena trascorsi. La città è stata presa d’assalto da friulani e non solo che hanno raggiunto il centro storico per ammirare le luci natalizie, le proiezioni sui palazzi di piazza San Giacomo e lo spettacolo di videomapping che anima la Loggia del Lionello di Piazza Libertà ogni venti minuti. Ieri pomeriggio, ad esempio, era difficile trovare un parcheggio o un tavolino libero tra i bar del capoluogo. Oltre alle luminarie nel cuore di Udine, tappa obbligata per quasi tutte le mamme e i papà, ovviamente, è stata la pista di pattinaggio, vera attrazione per migliaia di giovani e famiglie.

“Le festività hanno nuovamente premiato Udine, che ha accolto visitatori provenienti anche dalla provincia e da fuori regione”, commenta entusiasta a Telefriuli il vicesindaco Alessandro Venanzi.

“C’è molta soddisfazione – prosegue – perchè abbiamo trascorso un Natale in linea con le aspettative. E oltre a rispettare la tradizione, il nostro obiettivo era dare uno slancio all’offerta economica di Udine. L’alta affluenza è sottogli occhi di tutti – sottolinea Venanzi -, tant’è che la città è animata anche oggi e si prepara a festeggiare il Capodanno con il grande spettacolo pirotecnico organizzato in piazza Primo Maggio, ai piedi del Castello”.

Buono l’afflusso di visitatori anche nei luoghi di cultura, in particolare al museo del Castello, che a Santo Sefano ha staccato 150 biglietti. Discreti sono stati anche i numeri registrati da Casa Cavazzini e dal Museo Etnografico, che ospitano tre mostre temporanee. “E’ evidente – commenta l’assessore alla Cultura Federico Pirone – che è vivo l’interesse per il patrimonio artistico”.