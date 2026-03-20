Udine prima “Blue Community” d’Italia in difesa dell’acqua

Il Comune di Udine è il primo in Italia a ottenere la certificazione internazionale di Blue Community, entrando nella rete globale che promuove l’acqua come diritto universale e bene pubblico. Il riconoscimento, assegnato dalla fondatrice del movimento Maude Barlow, arriva al termine di un percorso condiviso con il territorio e sostenuto dal CeVI – Centro di Volontariato Internazionale. L’amministrazione rafforza così il proprio impegno su tutela idrica, riduzione degli sprechi e promozione dell’acqua pubblica, con nuove installazioni nelle scuole e spazi urbani. Centrale anche il ruolo di CAFC, che ha digitalizzato la rete e installato migliaia di contatori intelligenti. Udine è inoltre protagonista nei Contratti di Fiume del Cormor e del Roiello, con progetti su qualità delle acque, sicurezza idraulica e valorizzazione ambientale. L’obiettivo è diventare un modello nazionale di gestione sostenibile e partecipata della risorsa idrica.