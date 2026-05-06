Udine: progetto da 10 milioni per riqualificare la Tresemane

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è un progetto per trasformare via Tricesimo in un asse più sicuro e sostenibile, intervenendo su una delle strade più trafficate del capoluogo friulano e dell’hinterland. La UD4 “Tresemane”, pur essendo regionale, svolge oggi una funzione di arteria urbana e commerciale, con elevati flussi di traffico e numerose attività lungo il tracciato, condizioni che generano criticità legate a sicurezza, congestione e inquinamento. Il Documento di fattibilità è stato presentato dall’Ente di decentramento regionale di Udine ai portatori di interesse; delinea soluzioni per riqualificare l’arteria, con un investimento iniziale di 10 milioni di euro.

Il piano prevede percorsi ciclopedonali, attraversamenti protetti, fermate del trasporto pubblico più accessibili e illuminazione efficiente.

Tra gli interventi anche uno spartitraffico centrale verde, nuove rotatorie e la razionalizzazione degli accessi. L’obiettivo è ridurre la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza complessiva.

Nelle prossime settimane proseguirà il confronto con amministrazioni, categorie economiche e soggetti interessati, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione del documento. Secondo una prima indicazione, i lavori perla riqualificazione dell’arteria potrebbero prendere il via a partire dal 2028.