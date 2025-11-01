Udine, quattro esercizi commerciali sanzionati per complessivi 25 mila euro

Cattivo stato di conservazione degli alimenti. Questa la motivazione con cui sono state comminate nella serata di ieri sanzioni complessive per oltre 25 mila euro a quattro esercizi commerciali di Borgo Stazione a Udine, con sospensione dell’attività per uno di esse. A condurre gli accertamenti, durante i quali sono state identificate 27 persone, sono stati i Carabinieri della Compagnia di Udine, con la collaborazione del Reparto Operativo Nucleo Investigativo di Udine, del Nucleo Ispettorato del Lavoro provinciale e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

Nel corso di un’altra operazione invece i Carabinieri di Tricesimo hanno rinvenuto in un capannone industriale a Remanzacco un escavatore Caterpillar rubato a Martignacco nella nottata del 28 ottobre. Il mezzo è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario.