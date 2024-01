Udine: raddoppiati i controlli a San Domenico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Raddoppiata la sorveglianza a San Domenico dopo le segnalazioni dei residenti di intemperanze dei giovani ospiti di casa Immacolata.

Due pattuglie di agenti della polizia locale si danno il cambio durante la giornata per sorvegliare tutte le strade del quartiere e le aree verdi oltre alle zone sensibili indicate dal comitato di quartiere.

Per mantenere alta l’attenzione nei quartieri- spiega il comandante della polizia locale Eros Del longo- intendiamo implementare entro fine mese il numero di agenti e impegnare complessivamente sei persone formando tre pattuglie nonostante non sia stato fatto ancora il concorso per assumere nuovo personale.

Per quanto riguarda l’organizzazione generale di prevenzione e controllo su tutto il territorio comunale De Longo intende fare in modo che ogni pattuglia si concentri in un numero limitato di quartieri. Gli agenti possono in questo modo diventare referenti per i cittadini e conoscere dinamiche e problematiche della zona in cui operano. In ogni momento della giornata dalle 7.30 all1.30 di notte è sempre operativa anche la pattuglia di pronto intervento che viene affiancata da quella serale per monitorare il centro cittadino o i borghi considerati problematici.

Il Comune ha inoltre siglato una convenzione con le guardie giurate che sono impegnate nel controllo dei beni immobili del comune compresi i parchi, ferma restando – conclude Del Longo – la sinergia con le altre forze di polizia.