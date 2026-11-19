Un pugno in faccia al padrone di casa per scappare con la refurtiva. È finita così la rapina messa a segno nelle prime ore di domenica in viale Venezia, a Udine. Il proprietario, un trentenne, si è svegliato mentre due intrusi rovistavano al piano terra. Ha gridato per metterli in fuga, ma uno dei due lo ha colpito e fatto cadere a terra. Le volanti li hanno rintracciati poco dopo in via Sabbadini, con tutta la refurtiva ancora addosso.

Secondo la ricostruzione della Questura, i due erano entrati passando da un cancello lasciato aperto. Il trentenne si è svegliato mentre rovistavano nelle stanze al piano terra. A quel punto avevano già preso un tablet, un computer portatile, il portafoglio e altri oggetti di valore.

Gli agenti hanno raccolto la descrizione dei fuggitivi e li hanno individuati anche grazie al sistema di localizzazione dei dispositivi rubati. Avevano ancora con sé tutta la refurtiva, che è stata subito restituita al proprietario. Il trentenne non ha riportato traumi gravi.

I due, cittadini algerini di 24 e 26 anni, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e portati in carcere a Udine, in attesa della convalida. Entrambi sono risultati irregolari sul territorio nazionale. La Questura annuncia i provvedimenti dell’Ufficio immigrazione.