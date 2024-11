Udine, rapinato in Borgo stazione da tre persone

Nell notte tra sabato e domenica un friulano di 39 anni, residente a Moimacco, è stato rapinato in Borgo stazione a Udine. L’episodio, denunciato dalla vittima oggi ai carabinieri di Cividale, è accaduto in via Roma, verso le 2. Il 39enne è stato avvicinato da tre persone, apparentemente di etnia nord africana. Due lo hanno perso per le braccia, mentre il terzo gli ha sfilato dalla tasca dei pantaloni il portafoglio, contenete documenti, bancomat e una banconota da 10 euro. Poi il terzetto si è dileguato. Dopo la rapina, ci sono stati due tentativi di prelevare denaro con il bancomat, ma non sono andati a buon fine. Sull’episodio indagano i carabinieri del capoluogo friulano.