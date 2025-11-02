Udine ricorda i Caduti della Polizia di Stato

In occasione della commemorazione dei defunti, questa mattina la Polizia di Stato di Udine ha reso omaggio ai propri Caduti con tre cerimonie dedicate al ricordo e alla memoria. Il primo momento si è svolto in Piazzale d’Annunzio, dove è stata deposta una corona d’alloro ai piedi del Monumento ai caduti del Corpo alla presenza del Prefetto Lione, dell’Arcivescovo Lamba, del Questore De Lorenzo, del presidente dell’A.N.P.S. Roselli e dell’assessore alla sicurezza Toffano.

Successivamente, le autorità si sono raccolte in preghiera davanti alla lapide che ricorda i tre agenti vittime della “Strage di Natale del 1998 in Viale Ungheria,. Le commemorazioni si sono concluse al Tempio Ossario, con la celebrazione della Santa Messa officiata da don Manuel, alla presenza dei familiari delle Vittime del Dovere, della professoressa Paola Del Din, Medaglia d’Oro al Valor Militare, e delle Associazioni Combattentistiche.