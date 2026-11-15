Udine, scattano oggi le sei zone rosse

Borgo Stazione, centro storico, Parco Moretti, Centro Studi, Terminal Nord e area commerciale di viale Palmanova. Sono le sei zone rosse in vigore da oggi al 15 febbraio a Udine, come stabilito dall’ordinanza del prefetto Domenico Lione. Il perimetro di Borgo Stazione comprende anche l’ex Macello, l’ex Safau e il parco Martiri delle Foibe. In centro sono inclusi i Giardini del Torso, mentre nell’area del Centro Studi rientra il terminal studenti di via della Faula.

Il divieto di stazionamento riguarda chi, in una di queste aree, tiene comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, creando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica e ostacolando l’uso degli spazi. La misura scatta se la persona è già stata segnalata all’autorità giudiziaria negli ultimi cinque anni per uno dei reati indicati nell’ordinanza, tra cui delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, spaccio e porto abusivo di armi.

L’ordine di allontanamento è scritto, motivato e vale 48 ore dall’accertamento. Chi lo viola rischia una sanzione amministrativa.