Udine, scende l’inflazione: -0,6% su base mensile. Più 2% rispetto a 2024

A Udine l’inflazione abbassa un po’ la testa: a settembre i prezzi sono diminuiti dello 0,6% rispetto ad agosto, mentre su base annuale hanno registrato una crescita del 2%. A dirlo sono i risultati della rilevazione pubblicati oggi da Palazzo D’Aronco.

Il merito va attribuito soprattutto ai servizi ricettivi e ristorazione, crollati del 3,6%, in particolare al costo degli alloggi che hanno segnato un meno 11% dopo i rincari di agosto in occasione della Supercoppa Europea. Non è ancora stata però assorbita l’impennata del 2024. Rispetto allo scorso anno, infatti, i prezzi sono superiori del 6,5%.

Per quanto riguarda il carrello della spesa, l’esborso per riempirlo è salito in un mese dello 0,3%. Entrando nel dettaglio, la verdura è cresciuta del 2,4%, mentre il rincaro di carni e pesce si è attestato tra lo 0,7 e lo 0,9 %. Sono scesi invece la frutta, meno 3,4%, e gli olii e i grassi, meno 1,4%. Resta alta l’inflazione per gli alimentari su base annuale: più 4,2% rispetto a settembre 2024. La colpa va attribuita in primo luogo ai prezzi di caffé, tè e cacao, che hanno registrato un rincaro a doppia cifra: più 18%.