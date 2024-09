Udine, sciopero della polizia locale per le mancate indennità

Polizia locale del comune di Udine in sciopero oggi per protestare contro il mancato pagamento delle indennità di ordine pubblico. Un presidio delle principali sigle è stato organizzato sotto la sede del municipio, a palazzo D’Aronco, nel corso del quale state rimarcate le criticità che hanno spinto gli agenti a incrociare le braccia. A confermarlo anche il comandante della polizia locale Eros Del Longo che a Telefriuli a rimarcato: “abbiamo aderito tutti, tranne i precettati. Noi chiediamo il rispetto dei nostri diritti, quando noi lavoriamo, e non ci tiriamo mai indietro, dobbiamo essere pagati – conclude il comandante. Nel giorno della maratonina di Udine, gli operatori della polizia locale si sono fermati: supportati dalla UILFPL FVG hanno denunciato una situazione non più sostenibile e hanno chiesto il rispetto dei loro diritti. Il sindacato chiama in causa l’amministrazione comunale ma anche altre organizzazioni sindacali, non rappresentative della polizia locale che, sostiene UILFPL non presentandosi alle contrattazioni, “hanno in qualche modo rallentato l’iter che poteva portare forse ad una chiusura diversa della vicenda”.