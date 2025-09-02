Udine, scritte imbrattano la vetrina del negozio Kobo Shop

La vetrina di un negozio udinese dove era affisso il volantino, già circolato in città, con l’immagine del premier israeliano Benjamin Netanyahu ed il richiamo al mandato di cattura internazionale emesso nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale, è stata oggetto di un atto vandalico da parte di ignoti. Si tratta del Kobo Shop di via Palladio, dove sono apparse una frase in inglese contro Israele nonché la parola “ebreo”, tutte già rimosse. Il titolare dell’attività ha preferito non rilasciare dichiarazioni a Telefriuli sull’accaduto. L’episodio è stato invece stigmatizzato dal capogruppo in consiglio comunale di Alleanza Verdi Sinistra e Possibile Andrea Di Lenardo, che ha espresso al titolare di Kobo Shop tutta la sua solidarietà: “Non si riesce a capire bene il senso delle parole vergate anche con errori ortografici – sottolinea Di Lenardo – ma quello che è chiaro è il motivo del vandalismo”, cioè il fatto che sia stato “esposto un cartello di condanna di Netanyahu”, in cui si dice “la semplice verità”.