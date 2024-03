Udine, al vaglio nuove ipotesi per la sede degli uffici immigrazione della Questura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le ipotesi alternative all’ex Erdisu sono state messe sul tavolo, ma per ora restano top secret. La nuova sede degli uffici immigrazione della Questura di Udine è stata al centro oggi pomeriggio dell’incontro in Prefettura tra il prefetto Domenico Lione, il questore Alfredo D’Agostino, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e l’assessore regionale alla Formazione Alessia Rosolen.

L’idea di spostare gli uffici da viale Venezia a viale Ungheria, in attesa di collocarli definitivamente nell’ex Caserma Cavarzerani in via Cividale, ma non prima del 2026, è ormai tramontata, dopo le polemiche dei giorni scorsi e il passo indietro della Regione.

“Abbiamo condiviso un percorso con Prefettura, Questura e Regione per identificare una nuova soluzione, preso atto che quella di Viale Ungheria non è percorribile” commenta il Sindaco Alberto Felice De Toni. “Ci sono sul tavolo diverse ipotesi per le quali stiamo facendo delle valutazioni di tipo economico, tecnico e politico. Il tema è quello di condividere il prima possibile una soluzione anche con la cittadinanza, per muoverci in accordo. Prefettura e Questura si sono rese disponibili a collaborare con noi per dare una risposta a tutti i cittadini che da tempo hanno chiesto alle istituzioni un intervento in questo senso”.