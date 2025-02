Udine sempre più a misura di bici, 7 km di nuove ciclabili

Un nuovo passo verso la mobilità sostenibile a Udine. A sud del capoluogo friulano, questa mattina sono stati inaugurati oltre 7 chilometri di nuove piste ciclabili.

Il primo intervento ha permesso di realizzare un percorso ciclabile lungo complessivamente 4 chilometri all’interno dei quartieri di Sant’Osvaldo e San Paolo. Il tracciato si sviluppa lungo via Pozzuolo, via San Paolo, via Agrigento, via Napoli, via Fistulario, via Zugliano, via Castions di Strada e via San Pietro. La nuova rete di mobilità consentirà di connettere punti strategici della vita cittadina di quartiere, tra cui la sede della ex circoscrizione in via Napoli, il supermercato di via San Paolo, l’auditorium Menossi e la scuola primaria Pellico.

A questo percorso si e` poi collegata la seconda opera, che ha esteso il percorso ciclabile lungo via Zugliano, via Campoformido e via Carlino, fino alla Strada Vecchia di Terenzano, arrivando all’area retrostante il parco di Sant’Osvaldo. Questo intervento non solo collega importanti poli educativi e ricreativi come l’Isis Malignani e il giardino didattico, ma garantisce anche una mobilita` sicura per le nuove aree residenziali della zona.

Il percorso lungo la Strada Vecchia di Terenzano, realizzato con un fondo naturale compattato e dotato di illuminazione a L.ED, costituisce inoltre un’opera di rigenerazione a tutto tondo: permetterà di utilizzare, anche nelle ore serali un tracciato ciclopedonale immerso nel verde, sicuro e fruibile, laddove prima era presente solo una strada sterrata spesso interessata da fenomeno di abbandono rifiuti.

A completare il quadro vi sarà presto il terzo lotto, in fase di conclusione, che ha previsto la realizzazione di una via ciclabile che costeggia il canale tra via Calatafimi, via Castelfidardo e via Gervasutta, terminando in prossimità del capolinea della linea bus n.1 e dell’ingresso dell’ospedale Gervasutta. Questo tratto finale e` stato pensato per garantire la massima sicurezza a pedoni, ciclisti e persone con disabilita`, grazie alla realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati.