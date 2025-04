Udine sempre più attrattiva, 200 mila visitatori in più nel 2024

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Continua a crescere il turismo nel capoluogo friulano che segna un milione di visite in più rispetto all’anno precedente con una crescita del 10,13. Il boom più marcato è stato registrato durante le festività natalizie. Nel 2024, Udine ha registrato un aumento del 6,7% di visitatori rispetto all’anno precedente, con un totale di 1.740.197 persone. Le visite sono state 13.608.000 rispetto al 2023.

Il Natale si conferma il periodo più “caldo” dell’anno per gli afflussi turistici in città, con 34.441 visitatori in più rispetto all’anno precedente (+8,1%). I turisti provengono prevalentemente dall’Italia (80%), mentre il 20% è straniero.

I dati evidenziano anche una crescita della spesa turistica, con un aumento del 10% rispetto al 2023. I settori più interessati sono l’abbigliamento e la ristorazione.

Il gradimento dei visitatori si attesta sopra l’85% nella ricettività, nei locali e nella ristorazione. ‘Una opinione che gratifica’, ha spiegato il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Udine è una città ideale come base d’appoggio per visitare il Friuli Venezia Giulia grazie alla sua centralità”. “Questi risultati sono un segnale importante che confermano la bontà del lavora svolto. Anche dati relativi alla spesa evidenziano come i turisti non solo visitino Udine, ma vivano la cittá, contribuendo in maniera concreta all’economia locale. ”

In fase di ultimazione, inoltre, c’è anche uno studio specifico sul cicloturismo intercettato grazie alla Ciclovia Alpe Adria, condotto sempre da Salvatore Amaduzzi, professore di Geo tecnologie dell’Ateneo friulano.