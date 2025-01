Udine, sfondano il vetro dell’autobus con una pietra: individuati i responsabili

L’autobus non si ferma e loro tirano una pietra, infrangendo il vetro della porta centrale. Momenti di paura sabato 25 gennaio verso le 16 a Udine, nel quartiere di San Domenico, a bordo di un mezzo in servizio sulla linea 10, sul quale viaggiavano sei passeggeri. Autori del gesto alcuni minori non accompagnati ospiti della Casa dell’Immacolata, come riferito a Telefriuli dal presidente Vittorino Boem.

Stando a quanto raccontato dall’autista, alla fermata vicino all’edicola, c’era un gruppo di giovani, uno dei quali stringeva in mano una pietra. Per salvaguardare l’incolumità dei viaggiatori, l’autobus non si è fermato e, per tutta risposta, è stato centrato dal sasso. Dopo un paio di chilometri, il mezzo si è fermato per far scendere i passeggeri. Il conducente, scioccato da quanto accaduto, è stato recuperato da un bus sostitutivo, mentre quello danneggiato è stato portato in deposito.

A lanciare la pietra alcuni ospiti della Casa dell’Immacolata, situata a poche decine di metri dal luogo dell’episodio. “A compiere il gesto – dice il presidente dell’istituto Vittorino Boem – sono stati alcuni dei nostri ragazzi. Capiremo chi sono e abbiamo già scritto ad Arriva Udine per chiedere scusa all’azienda e a chi si trovava sul bus. Non sappiamo – continua – se è stata fatta denuncia”.

Gli operatori della Casa dell’Immacolata hanno cercato di ricostruire l’accaduto. “Da quanto ci risulta – prosegue Boem – il mezzo non si è fermato per caricare i ragazzi e sembra non essere la prima volta. Ciò non giustifica alcun comportamento violento dei nostri ospiti e su questo lavoreremo. Se nei loro paesi d’origine – conclude – si fanno giustizia da soli, devono capire che qui tale reazione non è minimamente ammessa”.

Sull’episodio, i sindacati chiederanno un incontro con Prefetto ed esponenti politici. “Questo è l’ennesimo esempio di aggressione – commenta Giuseppe Mazzotta, segretario regionale della Filt Cgil – e per fortuna l’autista ha prevenuto il peggio. Domai ci sarà una riunione urgente della segretaria Filt Cgil provinciale per decidere cosa fare. Probabilmente non ci limiteremo a chiedere un incontro con il prefetto – continua Mazzotta – ma anche con la politica regionale e comunale, alla quale domanderemo di intervenire immediatamente. Sulla sicurezza – conclude – tutte le sigle sindacali dovranno lavorare assieme”.